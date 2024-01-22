Annesine bağıran babasını öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir genç, annesine bağıran babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Annesine bağıran babasını öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gencin annesine bağırdığı için babasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan B.İ. (20), babasını bıçakladığını ve ölmüş olabileceğini bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sırtından üç bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan B.İ. ise, kısa sürede evine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Babanın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNE BAĞIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.İ.'nin ilk ifadesinde, yaklaşık bir ay önce anne ve babasının tartıştığını ve bu süre zarfında babasıyla konuşmadığını, olay anında evde babası annesine bağırdığı için tartıştığını ve bu tartışmanın devamında cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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