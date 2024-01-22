İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda;

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 11:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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