Meteoroloji'den yağmur ve yoğun kar yağışı uyarısı

Yeni haftanın ilk gününde iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek. Üç büyükşehirde ise yağış yok. Sıcaklıkların azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve doğusu Doğu Anadolu Bölgesi'yle yine Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda genellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz."

DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ardahan, Kars, Tunceli Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta kar yağışı yer yer yoğun olacak. Salı günü ise Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aralıklı yağış bekleniyor.

Özdemirci, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde de kar beklendiğini berlirterek, "Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.