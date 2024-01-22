THY bazı seferlerini iptal etti

THY, Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin Arjantin'deki grev nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

THY bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 24 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan Buenos Aires ile Sao Paulo arasındaki aktarmalı seferlerin Arjantin'de yapılacak grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'de havalimanı yer hizmetleri personeli tarafından yapılacak grev nedeniyle, çarşamba günkü "TK 15" sefer sayılı "Sao Paulo-Buenos Aires" ve "TK 16" sefer sayılı "Buenos Aires-Sao Paulo" uçuşları iptal edildi.

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY) Arjantin Grev
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