İzmir'de arabalı vapur seferleri durduruldu

İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

İzmir'de arabalı vapur seferleri durduruldu

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40 itibarıyla Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Vapur Deniz Seferleri
Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek
Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı
THY bazı seferlerini iptal etti THY bazı seferlerini iptal etti
Özgür Özel, Kamer Genç anmasına katılmak için Tunceli'de: Zaman hep onu haklı çıkardı Özgür Özel, Kamer Genç anmasına katılmak için Tunceli'de: Zaman hep onu haklı çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli kök maaşı değişiyor: Hesaplamalar başladı Emekli kök maaşı değişiyor
En zeki burçlar belli oldu! Bakın listenin başında hangi burç var... En zeki burçlar belli oldu!
Laf taşımayı hobi haline getirmişler: En dedikoducu 5 burç açıklandı En dedikoducu 5 burç açıklandı
Kürt seçmen anketi: 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu
Listeyi MİT hazırlamış: 'Cem Küçük'ün davet edilmemesi ilginç geldi' 'Cem Küçük'ün davet edilmemesi ilginç'