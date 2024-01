CHP lideri Özgür Özel'den Erdoğan'a DEM Parti tepkisi: Bu milletten oy alan hiçbir parti şeytan değildir

Eski milletvekili Kamer Genç’in 8’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Tunceli’de olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında yeniden DEM Parti ile yapılan görüşmelerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Buradan açıkça söylüyoruz Meclis’te grubu bulunan hiçbir siyasi parti, bu milletten oy alan hiçbir siyasi parti, bizim gözümüzde şeytan değildir" dedi.

'TAYYİP BEY İSTEMİYOR DİYE İLİŞKİMİZİ KOPARACAK KADAR SEÇMENİNE SAYGISIZ DEĞİLİZ'

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İktidar partisinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, işi gücü bırakmış CHP ile uğraşıyor. Sürekli tutturmuş DEM DEM DEM diyor. Buradan açıkça söylüyoruz Meclis’te grubu bulunan hiçbir siyasi parti, bu milletten oy alan hiçbir siyasi parti, bizim gözümüzde şeytan değildir. Randevu istediler, verdik, geldiler görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebriklemeye, hayırlı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki, bizim DEM Parti’yle, Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz.

Buradan ilan ediyoruz ki, DEM Parti’siyle , gözünüzün önünde ne ilişki kuruyorsak onu kuruyoruz. Yani ‘kapalı kapılar ardından konuşuyorlar, gizli anlaşmalar yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar’ bunların hepsi Erdoğan’ın seçim yalanından ibarettir. DEM Parti resmi partidir, her parti gibi gözler önünde ilişki içindeyiz. Ama Recep Tayyip Erdoğan, her gün DEM diyorsun da her gün zam yapıyorsun. Milletin derdi DEM değil, senin yaptığın zam zam zam…"

Kaynak: Gerçek Gündem