CHP'li Tahtasız: AKP'li 5 belediye, TOKİ'ye 81 milyonluk borç taktı

AKP’li belediyelerin TOKİ’ye olan borçları Sayıştay’ın 2022 yılı raporlarına yansıdı. CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Sayıştay raporuna konu olan bulguları paylaştı.

AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Uşak, Trabzon Ortahisar, Kars, İstanbul Fatih, İstanbul Esenler ve Ağrı Belediyelerinin TOKİ tarafından satışa çıkarılan iş yeri, konut ve arsaları satın aldıklarını ancak taksitlerini ödemediklerini vurgulayan Tahtasız, “Vatandaştan alacağına gelince şahin kesilen TOKİ, AKP’li belediyelere kuzu olmuş. 54 taksit ödemeyen ve borcu 59 milyon lirayı geçen belediyeye dahi hiç ses etmemiş. TOKİ’den aldığı evlerin taksitini ödemeyen vatandaşlar için fesih ve dava süreci başlatılırken, 54 aydır taksit ödemeyen belediyeye hukuki işlem yapılmaması Sayıştay’ın uyarısına konu oldu” dedi.

Tathtasız şunları söyledi:

"Uşak, Trabzon Ortahisar, Kars, İstanbul Fatih, İstanbul Esenler ve Ağrı Belediyesi TOKİ’den aldıkları taşınmazların taksitlerini ödemeyerek toplamda 81 milyonluk borç taktı.

TOKİ’ye borcu olanlar arasında bir dönem TOKİ Başkanlığı da yapan ve 2019 yılında AKP’den belediye başkanı seçilen İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve ismi uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen, 2009’dan beri Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu da var.

Bir vatandaşımız TOKİ’den ev aldığında ekonomik sıkıntılardan dolayı borcunu ödemediğinde, temerrüye düşüp hemen haciz getiriliyor. Fakat konu AKP’li belediyeler olunca onlara kıyak geçilmiş. Raporları inceledik CHP’li hiçbir belediyenin borcu yok. Ya TOKİ CHP’li belediyeler konut ve arsa satmamış, ya da CHP’li belediyeler borcunu zamanında ödemişler. TOKİ tam bir kayırmacılık yapmış. Vatandaştan olan alacağına şahin kesilmiş, AKP’li belediyeler kuzu olmuş.

54 TAKSİT ÖDEMEMİŞ, HİÇBİR İŞLEM YAPILMAMIŞ

2022 yılı Sayıştay raporlarına göre; Uşak Belediye Başkanlığı 33 milyon 500 bin TL bedelle 96 adet işyerini 2017 yılında 120 ay vade ile TOKİ’den satın almış ancak 2022 yılı itibarıyla 3 milyon 759 bin 543 TL tutarında 27 taksiti ödememiş.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı 2015 yılında 60 milyon 67 bin TL bedelle satın aldığı 21 bin 818 metrekare yüzölçümlü taşınmazların 59 milyon 604 bin TL tutarına ulaşan 54 taksitini ödememiş.

Kars Belediye Başkanlığı 2010 yılında 44 bin 946 metrekare yüzölçümlü taşınmazı 10 yıl vadeli olarak satın almış ancak 530 bin 612 TL tutarına ulaşan 5 taksiti ödememiş.

İstanbul Fatih Belediye Başkanlığı 108 adet konutu 28 milyon 760 bin TL bedelle 9 yıl vadeli olarak satın almış. Ancak 11 milyon 686 bin TL tutarına ulaşan 5 taksitini ödememiş.

İstanbul Esenler Belediye Başkanlığı 519 bin 480 TL bedel üzerinden 47 adet konutu 2012 yılında satın almış. Bu satıştan kaynaklı olarak TOKİ’ye olan 4 milyon 382 bin TL tutarındaki borcunu ödememiş.

Ağrı Belediye Başkanlığı, 14,83 metrekare yüz ölçümlü taşınmazları 2019 yılında toplam 29 milyon 532 bin TL’ye satın almış. 1 milyon 184 bin TL’ye ulaşan 23 taksitini ödememiş. Tesadüf müdür yoksa TOKİ arsa ve konut satışlarını sadece AKP’li belediyelere mi yapmaktadır bilemiyoruz ancak bu saydığım 5 AKP’li belediyenin 2022 yılı itibarıyla TOKİ’ye olan borçları 81 milyon TL’yi geçmiş. Ortahisar belediyesi 54 taksiti ödememesine rağmen şimdiye kadar hiçbir işlem yapılmamış. Oysa vatandaşlarımız TOKİ’den aldıkları evlerin taksitlerini geciktirince iş evlerini ellerinden almaya kadar varıyor. Dolayısıyla rapordan anladığımız TOKİ hem satışta hem de tahsilatta AKP’li belediyelere bir güzellik yapmış. Dolayısıyla TOKİ hem belediyeler arasında bir ayrımcılığa imza atmış. Hem de kuruma borcu olan vatandaşa fesih ve dava süreci başlatırken, 54 aydır, 27 aydır taksit ödemeyen belediyeye hiçbir işlem yapmayarak farklı muameleler yapmış. TOKİ bu belediyelerden ne zaman tahsilat yapacak merak ediyoruz. Bahse konu belediyeler bu seçimlerde CHP’ye geçerse ertesi gün kapıya dayanacağını da çok iyi biliyoruz. TOKİ gariban vatandaşa ev yapsın diye kuruldu. AKP’li belediyelere bedavadan arsa ve konut satmak için kurulmadı. Bu borçların akıbetini ve tahsilat sürecini KİT Komisyonu’nda sorgulayacağız."

Kaynak: ANKA