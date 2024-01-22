MHP'nin yerel seçimlere yönelik ilk mitinginin yeri ve seçim sloganı belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin ilk mitinginin yerini ve tarihini duyurdu. Öte yandan Yalçın, partisinin seçim sloganını da açıkladı.

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MHP'nin yerel seçimlere yönelik ilk mitinginin yeri ve seçim sloganı belli oldu

MHP'de yerel seçime yönelik çalışmalar hız kazandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin ilk mitinginin 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacağını bildirdi.

Partisinin seçim sloganını da açıklayan Yalçın, şunları kaydetti:

MHP'nin yerel seçimlere yönelik ilk mitinginin yeri ve seçim sloganı belli oldu - Resim : 1
Semih Yalçın

"Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından birisi de aynı anlayışa paralel olarak 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' şeklinde belirlenmiştir. MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde 'Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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MHP 2024 Yerel Seçimleri Semih Yalçın
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