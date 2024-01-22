Aydal'ın sözleri kriz yaratmıştı: Yeniden Refah ve AKP 'ittifak' için görüşecek

Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP ile küçük ortağı Yeniden Refah Partisi’nin arası bir süredir açık.

Yeniden ittifak yapıp-yapmayacakları tartışılan iki parti hakkında konuşan YRP Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal da katıldığı bir yayında "Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar" demişti.

Halk TV canlı yayınında Şeyma Paşayiğit’in duyurduğuna göre, genel başkanları görüşmekten vazgeçen partinin heyetleri bu akşam bir araya geliyor.

Canlı yayındaki sözleri sebebiyle Doğan Aydal’ın heyetten çıkarıldığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan ve Erbakan’ın 15 Ocak'ta görüşeceği iddia edilmiş, sonrasında görüşmenin iptal edildiği iddiası kamuoyuna yansımıştı.

Aydal ise katıldığı programda şunları söylemişti:

"Bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar. Erdoğan, Yeniden Refah’ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Ortada uzlaşma niyeti yoktu. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir.”

Yeniden Refah, bu açıklama üzerine şu duyuruyu yapmıştı:

"Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."

Kaynak: Gerçek Gündem