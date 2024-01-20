Yeniden Refah ve AKP, İmamoğlu’nu yenmek için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor

Bugüne kadar yayınlanan tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum’un önünde yer alıyor.

Ali Yerlikaya, Tevfik Göksu, Ergün Turan’da masadayken tercih edilen Murat Kurum 7 Ocak’ta resmen aday gösterilmesine rağmen o günden bu yana yaptığı kampanyada ciddi bir ilerleme sağlayamadı.

İki başkan adayı arasındaki oy farkı anketten ankete farklılık gösterse de yüzde 4 ile yüzde 6 arasında değişiyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu farkı kapatması için iki konu çok önemli görünüyor.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONU YENİDEN REHAF KURUM’U DESTEKLEYECEK Mİ?

Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahaya inmesi, ikincisi ise özellikle 14 Mayıs Seçimleri’nde İstanbul’da yüzde 3,25 oy alan Yeniden Refah Partisi’nin aday göstermeyerek Murat Kurum’a destek vermesi.

Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki görüşmeler olumsuzlukla sonuçlanmış ve yerel seçimlerdeki ittifak ihtimalinin suya düştüğü iddia edilmişti.

Görüşmelerin kesilmesine Yeniden Refah Partisi’nin 14 Mayıs Seçimleri’nde yüzde 5,07 oy aldığı Konya’nın kendilerine bırakılmasını talep etmesi ve buna AKP’nin sert tepki göstermesi gerekçe gösterilmişti. Ama taraflar bu iddia hakkında henüz yorum yapmış değil.

AYTUNÇ ERKİN: “AKP VE YENİDEN REFAH ARASINDA İSTANBUL’UN İLÇELERİ ÜZERİNDEN BİR PAZARLIĞIN DA SÖZ KONUSU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR"

Ancak Sözcü gazetesi köşe yazarı Aytunç Erkin, (https://www.sozcu.com.tr/akp-de-1994-ruhu-kazandirmaz-tartismasi-p16662) iki parti arasında yeniden bir görüşme trafiğinin yaşandığını yazdı. Erkin’e göre İstanbul’daki ilçe belediyeleri de masada yer alacak.

“Önceki gün bir gelişme yaşandı ve AKP’den “yeni bir görüşme teklifi” geldiği belirtildi. Önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü kesilen görüşmelerin” yeniden başlayacağı iddia edildi. Burada İstanbul’un ilçeleri üzerinden bir pazarlığın söz konusu olduğu da öne sürülenler arasında.”

Kaynak: Gerçek Gündem