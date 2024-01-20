'İYİ Parti Ankara adayı için 'ülkücü formül'den vazgeçti' iddiası: Aday kadın olabilir

Yerel seçimlere sayıl günler kala seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girecek olan İYİ Parti’de aday belirleme çalışmaları sürüyor.

İYİ Parti’nin Ankara adayı için ‘ülkücü aday’ formülünden vazgeçtiği ve tanınmış kadın bir adaya yöneleceği iddia edildi. İstanbul için ise ‘iddialı’ bir adayın arayışı sürüyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve AKP adayı Turgut Altınok’un karşısına “ülkücü” aday üzerine çalışan parti yönetimi, bu formülden vazgeçti. Partililer; Ankara için her kesimden oy alabilecek, radikal bir siyasi görüşü olmayan, Türkiye’nin tanıdığı bir isim üzerine çalışıyor. Parti yönetimi, Ankara adayının “kadın” olmasını da istiyor.

Üst düzey bir parti yetkilisinin “İYİ Parti sürpriz yapabilir. CHP’nin DEM Parti ile yakınlığı ve çıkardığı kötü adaylar, oyumuzu yükseltebilir. Eğer oy oranımız yükselirse 2028’de kesin iktidarız” değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.