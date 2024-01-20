Yatırım Programı'nda ortaya çıktı: İzmir-Ankara YHT'nin maliyeti, kendisinden daha hızlı! 15 kat arttı!

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yatırım Programı’nın yayımlanmasıyla, 2013 yılında, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL maliyet öngörüsü ile temeli atılan Ankara-İzmir YHT Projesi’nin maliyetinin 65 milyar TL’ye dayandığı ortaya çıktı. Projenin 2024 yılı itibarıyla maliyeti, ilk açıklanan maliyeti 15'e katladı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yatırım programı, iktidarın milyarlarca liralık kamu yatırımlarına yönelik öngörüsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara-İzmir YHT Projesi’nde öngörülen maliyet, 2024 yılı itibarıyla 15 kat aşıldı.

VERİLER ORTAYA KOYDU

İktidarın, “Bin 80 günde tamamlanacak” iddiasıyla 2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir YHT Projesi, aradan geçen 11 yıla karşın sonuca ulaştırılamadı. Projenin 4,3 milyar TL olarak açıklanan toplam maliyeti 2022 yılında 47,1 milyar TL, 2023 yılında ise 62,5 milyar TL olarak revize edildi.

Kamu yatırımları maliyetlerini ortaya koyan veriler, projenin maliyetinin 2024’te bir kez daha güncellendiğini açığa çıkardı. Buna göre, Ankara-İzmir YHT Projesi’nin toplam proje tutarı 2024’te 64 milyar 476 milyon 903 bin TL olarak yeniden hesaplandı.

MALİYETİ YILLARCA KATLANDI

Bütçede bir karadelik haline gelen projede 2020 yılı itibarıyla yaşanan maliyet artışları, yıllara göre şöyle sıralandı:

2020: 16,4 milyar TL

2021: 18,1 milyar TL

2022: 24,9 milyar TL

2023: 62,1 milyar TL

2024: 64,4 milyar TL