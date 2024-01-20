Sivas gece yarısı depremle sallandı! Valilikten açıklama
Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saat 1.27'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sivas’ın Gürün ilçesinde gece saatlerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın yaptığı duyuruda Gürün’de meydana gelen depremin derinliği 5,33 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2024-01-20
Saat:01:27:34 TSİ
Enlem:38.8275 N
Boylam:37.46944 E
Derinlik:5.33 km
Detay:https://t.co/MbATKRvk20@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sivas Valiliği ise depremin ardından yaptığı açıklamada "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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