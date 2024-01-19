Kaymakam, imamı mikrofonla darbetti; Valilikten açıklama geldi

Diyarbakır Valiliği, Kulp Kaymakamı Burak Akeller hakkında bir imamı darbettiği gerekçesiyle adli ve idari soruşturma başlattı.

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Kaymakam, imamı mikrofonla darbetti; Valilikten açıklama geldi

Diyarbakır'da, cuma namazını kılmak için gittiği Bahçelievler Camii’nde imamı darbeden Kulp Kaymakamı Burak Akeller hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve İlçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller, cuma namazını kılmak için Bahçelievler Camii’ne gitti. İddiaya göre, cami imamı M.K. hutbeyi okurken sehven atlama yaptı. Bu duruma tepki gösteren Akeller, namaz bittikten sonra imam M.K'yi hutbe okuduğu mikrofonla darbetti.

Darp raporu alan imam M.K, Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü.

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