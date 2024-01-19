Hacettepe'de bir öğrencinin daha intihar ettiği öne sürüldü

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin yaşamına son verdiği iddia edildi.

Hacettepe Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef ki bir arkadaşımızın daha intihar haberini aldık. Sıra arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Konunun takipçisiyiz" denildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, üniversitenin Eğitim Fakültesi Fransız Dili Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Zeynep Güven'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Rektörlüğün açıklamasında ,"Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fransız Dili Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Zeynep Güven hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Hacettepe ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hacettepe Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu.