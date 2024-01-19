Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Aziz milleti ne hale getirdin gör!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "yalnızlık" göndermesine yanıt vererek "5’li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Aziz milleti ne hale getirdin gör!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değinerek "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. ‘Gel bakalım Muharrem’ dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP’nin başına Özgür Efendi’yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM’lemek oldu" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Erdoğan sözlerine eski CHP liderinden yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, et ve süt fiyatlarından hazırladığı listeyi paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bak @RTErdoganbenim yalnızlığım 5’li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör! Aşağıda senin alışveriş yaptığın Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım fiyatlarla hazırlanan, 3 kişilik bir ailenin 3 öğün yemek listesinin maliyeti var. Sadece temel gıda maddeleriyle karınlarını doyurmalarının, günlük maliyeti 422,31 aylık maliyeti 12.669 TL. Sofraya, bırak senin çok sevdiğin kestane balı, manda yoğurdunu koymayı, öğlenki makarnaya kıyma koyamadık! Bu millete reva gördüğün, emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin 2 TL. Kirayı, faturaları, deterjan ve giyim masraflarını da sen öde!"

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