Erdoğan, Ankara ve İstanbul da dahil 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı. Erdoğan'ın kararıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı görevden alındı.

Erdoğan, Ankara ve İstanbul da dahil 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Erdoğan, aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı. Kararla, 28 ile de yeni milli eğitim müdürü atandı.

Erdoğan'ın kararıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı görevden alındı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak Ankara'ya atanırken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de İstanbul'a atandı.

Kararnamede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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