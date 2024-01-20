Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın babasıyla ilgili yeni iddialar: 'Çok sayıda mağdur var' Personeli de tokatlamış!

CİMER’e yaptığı şikayette Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Büşra Bozkurt yeni bir açıklama yaptı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Bozkurt, “Anlattıklarım eksik bile” dedi. Bozkurt iddialarına bir yenisini daha ekleyerek, Hafize Gaye Erkan’ın bir çalışanı tokatladığına ilişkin kamera kayıtları olduğunu söyledi.

Bozkurt, Erol Erkan’ı ‘yetkisiz bir kişi’ olarak nitelediği açıklamasında “Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Küçücük çocuğumun rızkı çalındı” ifadelerini kullandı.

'BİR PERSONELİ TOKATLADI'

Bozkurt, tokatlama olayına ilişkin şöyle konuştu:

“Başkan Hanım 23 Aralık 2023’te ABD’ye gitti. Ben babasının bir talimatıyla 28 Aralık’ta işten atıldım. Başkan ABD’den dönmedi. Kendisiyle konuşup mağduriyetimi iletemedim. Erol Bey’in talimatlarına karşı çıkabilecek bankada bir tek kişi bile yok. Bir personeli asansörde tokatladığı bütün bankada konuşuluyor. Bu personeli işten attı, şikayet edeceğini duyunca geri aldı. Başkan’ın bunlardan haberi var mı?”

Baba Erkan’ın Merkez Bankası’nda hiçbir yetkisi olmadan güce sahip olduğunu belirten Bozkurt, Erkan’ın başkan yardımcısı odasına yerleştiğini aktararak, Erol Bey’in talimatlarına karşı çıkabilecek bankada bir tek kişi bile yok” diye konuştu.

‘DELİL DE ŞAHİT DE VAR’

Bozkurt, ayrıca çok sayıda mağdur olduğunu belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Hakkımda dava açılırsa bankanın kamera kayıtlarını mahkemede isteyeceğim. Makam arabasıyla her gün bankaya gelen, başkanlık makamının bulunduğu 9’uncu katta yetkisiz talimatlar yağdıran Erol Erkan’ın bütün görüntüleri kamera kayıtlarında mevcut. Silinemeyeceğini düşünüyorum. Özel korumasının şikayeti üzerine işten attığı güvenlik amiri dahil ortada çok sayıda mağdur var. Benim CİMER şikayetim haber olunca çok sayıda çalışan arayıp, ‘bizim yapamadığımızı sen yaptın’ diye tebrik etti. Delil de şahit de yeterince var.