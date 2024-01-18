Hafize Gaye Erkan ailesiyle ilgili iddiaları yalanladı: Şaşkınım

Merkez Bankası Başkanı Erkan; babasının gayri resmi yönetici gibi davrandığı, banka sosyal tesislerinin ailesine tahsis edildiği iddialarına cevap verdi.

Hafize Gaye Erkan ailesiyle ilgili iddiaları yalanladı: Şaşkınım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesiyle ilgili iddiaları yalanladı.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayette bulundu. Erol Erkan'ın çalışanlara baskı uyguladığının belirtildiği bu şikayetin ardından Erkan ailesinin TCMB Sosyal Tesisi ve İzmir kampını mevcut ve emekli çalışanlar kapatıp kendilerine özel olarak kullandığı öne sürüldü.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erkan, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim. Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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