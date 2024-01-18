10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenler bugün disiplin kuruluna çıktı

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni öncesinde 3 teğmenin Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği iddiası ile başlayan tartışmaların ardından, 7 teğmenin ihracının istendiği disiplin toplantısı bugün yapıldı.

10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmenler bugün disiplin kuruluna çıktı

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni öncesinde 3 teğmenin Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği iddiası ile başlayan tartışmaların ardından, söz konusu duruma tepki gösteren 4 teğmenin de dahil edilerek toplam 7 kişinin TSK'dan ihracı istenmesine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı.

10 Kasım 2023 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yapılacak etkinlik öncesinde, Atatürk fotoğrafı takmayı reddettikleri iddia edilen bazı teğmenler ve bu duruma tepki gösteren 4 teğmenin arasında yaşanan tartışma basına yansımış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olaya dahil olan 7 teğmen hakkında ihraç istemiyle soruşturma başlatıldı.

TSK'dan ihracı istenen 7 teğmenin akıbeti bugün toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)'nda görüşüldü. Ancak teğmenler hakkında verilen karar açıklanmadı.

TOPLANTI 3.5 SAAT SÜRDÜ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı başkanlığında, KKK'nın ilgili daire başkanları ve hukuk müşvirinin katılımıyla gerçekleşen YDK toplantısı öğleden sonra saat 14.00'te başladı ve yaklaşık 3.5 saat sürdü.

12 Punto'da yer alan habere göre; Atatürk fotoğrafı takılmamasına tepki gösterdiği bildirilen 4 teğmen ile avukatlarının katıldığı, “tarikatçı” denilen 3 teğmen ve avukatlarının ise gelmeyip, yazılı savunma gönderdiği toplantıda, öncelikle 4 teğmenin savunması alındı. Ardından 3 teğmeni temsilen 10, bir teğmeni temsilen de iki avukat savunma yaptı.

YDK üyeleri teğmenler ve avukatlarına hiçbir soru yöneltmezken, herhangi bir siyasi değerlendirmede bulunmayan ve TSK'nın siyasi tartışmalarda yer almasını istemediklerini özellikle vurgulayan avukatların, tümüyle hukuki savunma yapıp, yaşanan küfürleşmelerin TSK'dan ihraca sebep bir suç olmadığını anlattığı öğrenildi.

YDK toplantısı sonucunda alınan alınan kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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