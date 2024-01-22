İYİ Parti'de belediye başkan adayı ilan edildi, adaylıktan çekildi!

İYİ Parti'de, kesinleşen adaylar için tanıtım toplantısı düzenlenirken, Denizli'nin Honaz ilçesi belediye başkan adayı olarak açıklanan Enver Kiraz, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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İYİ Parti'de belediye başkan adayı ilan edildi, adaylıktan çekildi!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala, siyasi partilerde hareketlilik üst düzeye ulaşmaya başladı.

Aday belirleme sürecinin devam ettiği İYİ Parti'de ise kesinleşen adaylar için tanıtım toplantısı düzenlendi. İlçe adaylarının tanıtıldığı toplantıyla ilgili hazırlanan basın bülteni, akşam saatlerinde yerel ve ulusal medya kuruluşlarına servis edildi. Açıklamada, Denizli Honaz belediye başkan adayının Enver Kiraz olduğu duyuruldu. Aynı saatlerde sosyal medyasından açıklama yapan Enver Kiraz ise adaylıktan çekildiğini ilan etti.

"PARTİ İÇİ SIKINTILAR AŞILMAYACAK BOYUTTA"

Adaylıktan geri çekilen Kiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti'de belediye başkan adayı ilan edildi, adaylıktan çekildi! - Resim : 1

"31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve teveccüh ile belediye başkanlığına aday olmaya karar vermiştim. Bu kapsamda Honaz’a güzel hizmetler yapabilmek için İYİ Parti'nin teklifini kabul etmiştim. Ancak gelinen bu aşamada parti içi yaşanan sıkıntıların aşılmayacak boyutta olduğunu görüyorum. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucu aday olmamaya karar verdim. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere gönüllerini açan, destek vereceğini ifade eden herkesin haklarını helal etmesini istiyorum. Honaz'a hizmet etmek için yola çıkan tüm adaylara eşit mesafede olacağımı belirtir, hepsine başarılar dilerim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti Denizli 2024 Yerel Seçimleri
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