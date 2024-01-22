DEM Parti'den 'ittifak' açıklaması: CHP ile güç birliği yapacaklar mı?

Ekonomik krizin ve derin yoksulluğun gölgesindeki Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri merakla bekliyor.

Birçok siyasi parti, il ve ilçe belediyelerindeki adaylarını açıklarken, ittifaklar arası seçim stratejisi de hemen hemen belirlendi.

Yerel seçimlerde izleyeceği yol merak edilen ve birçok iddianın hedefindeki DEM Parti, kent uzlaşısı ve ön seçim üzerinden birçok şehirdeki adayını belirledi.

Batıda seçime gireceği yerleri açıklayan DEM Parti’nin, büyükşehirlerde CHP veya bir partiyi destekleme ihtimali konuşulan konular arasında.

KENT UZLAŞISI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

T24'ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Doğan şunları söyledi:

"Yeni dönem motto’muz 'kazandırmak kaybettirmek değil, kazanmak.' Bizim bu seçimlerdeki alamet-i farikamız kent uzlaşısı. Bunu ön seçimde de bir yöntem olarak uyguladık. Ön seçimi yaptığımız yerler neresiydi? Ağırlıklı olarak Kürt illerinde, yani birinci parti olarak çıktığımız yerlerde yaptık ön seçimi. O illerin en geniş çeperine kadar ulaşabilecek bir delegasyon listesi oluşturmayı hedefleyerek, kent uzlaşısını hayata geçirdik. Yalnızca kendi partimizin üyelerine, yalnızca bileşenlerimizin üyelerine oy kullandırtmadık. Kent uzlaşısının bir diğer ayağı da parti olarak birinci çıkmadığımız ama kent uzlaşısı için diğer partilerle güç birliği yapabileceğimiz iller. Biz güç birliği için bir parti adreslemedik yola çıkarken.”

‘NETLİK KAZANMIŞ BİR GÜÇ BİRLİĞİ ŞU AN İTİBARİYLE YOK’

Henüz net bir ittifakın veya güç birliğinin içinde olmadığının altını çizen Doğan, CHP ile olan görüşmeleri ve olası işbirliği konusunda, “İki siyasi partinin de komisyonları çalışacak. Çok açık söyleyebilirim; herhangi bir partiyle yapılacak ve netlik kazanmış bir güç birliği şu an itibariyle yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem