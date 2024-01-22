İYİ Parti'den istifa etti, AKP'ye katıldı

Eskişehir’de İYİ Parti Han İlçe Başkanı Fevzi Akpınar, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa etti, AKP'ye katıldı

Eskişehir’de İYİ Parti Han İlçe Başkanı Fevzi Akpınar, partisinden istifa etti. Akpınar, AKP'ye katıldı.

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla birlikte Han ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Ziyarette; İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı’ndan istifa ederek AKP'ye katılan Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak’ın rozetleri, Nebi Hatipoğlu ve AKP İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından takıldı.

Han ilçesindeki çözüm bekleyen sorunlarla ilgili bilgi alan Hatipoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Nebi Hatipoğlu, Han Belediyesi’nin başkan adayının yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisini de paylaştı.

Kaynak: ANKA

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