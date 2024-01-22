Barış Atay İBB başkan adayı olacak mı? TİP lideri Erkan Baş yanıtladı

Yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski milletvekili Barış Atay’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiaları gündemde kendine yer buldu.

Söz konusu iddialara TİP Genel Başkanı Erkan Baş yanıt verdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda "Az önce TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la konuştum, 'Sevgili Barış Atay'ı İBB Başkan adayı olarak göstereceğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamı yalan. Böyle bir adaylık da yok böyle bir planımız da' dedi” ifadelerini kullandı.