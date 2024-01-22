AKP'li belediyede skandal: Başkanın kişisel harcamaları belediye kasasından ödendi

Sözcü’de yer alan habere göre; 15 yıldır Isparta’nın Atabey ilçesinde AKP’den Belediye Başkanlığı yapan Tevfik Atasoy, belediye şirketinde muhasebeci olarak çalışan Ecir Taşkıran tarafından İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi. Taşkıran, 11 Aralık 2023’te bakanlığa verdiği dilekçede yapılan usulsüzlükleri tek tek anlattı.

PEŞ PEŞE İDDİALAR SIRALANDI

Atabey Belediyesi’ne ait Ertokuş Hazır Beton firmasının muhasebe müdürlüğünü yapan Ecir Taşkıran emekli olduğunda Belediye Mali Hizmetler Müdürü tarafından “… şirketin kestiği ve şirkete kesilen faturalar ile şirketin yaptığı ödemelerin, şirket ana faaliyetine uygun olduğu ve şirket ödemelerinin tarafımca yapıldığına…” dair tutanağını imzalaması istendi. Taşkıran direnince Atasoy, emeklilik işlemlerinin usulsüz olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Taşkıran da elindeki tüm belgeleri İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na verdi.

5 IPHONE 14 VE OYUN BİLGİSAYARI

Dilekçede yer alan iddialar şöyle:

"Atasoy’a Antalya’da Muna sağlık firmasında implant ve diş tedavisi yapıldı, belediye şirketinden 96 bin lira ödendi. 5 tane Iphone 14 pro max telefon, oyun bilgisayarı alındı. Tarhan Hafriyat’a hizmet alınmadan 800 bin ve 260 bin liralık fatura kesildi. Kuyumcudan tam altın ve çeyrek altın alındı. Şirketin faaliyet kapsamıyla alakası olmayan birçok giysi, ayakkabı ve spor malzemelerine ilişkin fatura bulunmaktadır.

ŞİRKETTEN NE KADAR ÇIKTI?

Belediyeden 40 bin lira maaş alan Atasoy’un, Ertokuş’tan ise 90 bin lira ikinci maaş bordrosu var. Atasoy, belediyede sigortalı çalışan kişilere Ertokuş üzerinden ‘gider pusulası’ diye ayrı ödemeler yaptırdı. Gider makbuzlarında gösterilen hizmet alınmadığı gibi, yapılan ödemeler Atasoy tarafından geri alınmıştır. Şirketten çıkan, Atasoy’a geçen meblağların akıbeti bilinmemektedir."