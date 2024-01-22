AKP'li başkanın kız kardeşinden ağabeyine 'mal varlığını' açıkla çağrısı: Yaşam standartlarındaki artışı aile geliri olarak açıklaması mümkün değil

İzmir'in Bergama ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil, ağabeyinin Hakan Koştu'nun malvarlığıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koştu'nun malvarlığının aile geliri olarak açıklanmayacağını belirten Özyeşil, "Başkan Koştu malvarlığını açıklasın" çağrısında bulundu.

Daha önce arsa satışları, stat esnafının kış ortasında iş yerlerinden çıkarılması, Sayıştay raporları ve belediye çalışanlarına yaptığı mobbing yaptığı iddiasına ilişkin haberlerle de gündeme gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, şimdi de malvarlığı tartışılıyor.

Başkan Koştu'nun kız kardeşi sosyal medyada ağabeyinin malvarlığına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'BELEDİYEDE YAPILAN USULSÜZ İHALELERİN DETAYI İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Hale Koştu Özyeşil paylaşımı şöyle:

"Başkan Koştu malvarlığını açıklasın! Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun öz kardeşiyim. Sosyal medyada daha önceki paylaşımlarımız ve kamuoyundaki konuşulanlardan tarafımıza gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum. 5 yıl önce abim kirada otururken Belediye Başkanı olduğu dönemde Bergama, İstanbul ve Almanya'da aldığı villaları ve yaşam standartlarındaki artışı aile geliri olarak açıklaması mümkün değil. Hakan Koştu'nun kardeşi olarak bu malvarlığını açıklayacak ailemizin ek geliri yoktur. Hakan Koştu belediye başkanı olmadan önceki ailemizin mütevazi yaşam standardı da bellidir. Hakan Koştu'nun malvarlığındaki artışın ailemizin ek gelirinden kaynaklandığı bahanesinin gerçek olmadığını açıklamak isterim. Belediyede yapılan usulsüz ihalelerin detayı incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nda Hamza Dağ'a oy vereceğimizi ama Hakan Koştu'ya asla oy vermeyeceğimizi bildirmek isterim. Partimizin ve ailemizin itibarını korumak nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum."

Kaynak: ANKA