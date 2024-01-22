İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ve ‘trol’ saldırısına yanıt: Allah akıl versin diyorum

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’nin yeniden başkan adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK Zirvesi’nde bir konuşma yaptı.

AKP’nin, metrobüsü bozukmuş gibi gösterip yaptığı videoyu ve yapay zeka kullanarak sesi değiştirilerek kaydının dolaşıma sokulmasına tepki gösteren İmamoğlu, “Akla bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da enstitü İSMEK'e davet ediyorum” dedi.

İmamoğlu ayrıca Erdoğan’a cevap vererek, “Cumhurbaşkını’nın tek emeli, İstanbul’u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde, ele alan cümleleri kurmak. Biz de diyoruz ki; artık o devir kapandı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun sözleri şöyle:

"Olmayan bir kaza anını veya bozulmuş bir otobüs anının kayda almanın ya da konuştuğum kelimeleri yapay zekayla çevirerek yayın yaparak, insanları aldatmanın tanıtıma katkı sunacağını düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Olmayan böyle tutum ve tavırları ortaya koyan kişilere, siyasi partilere ben Allah akıl versin diyorum. Akla bilime, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da enstitü İSMEK'e davet ediyorum.

‘BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN’

Hep söylüyorum, beni muhatap alan duygularına cevap verirsem kampanya dönemince sadece kendisine cevap vermekle geçer günlerim. Çünkü eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi sayın Cumhurbaşkını’nın, İstanbul’u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde, ele alan cümleler kurmak. Biz de diyoruz ki; artık o devir kapandı, yeni bir devir açıldı. Bu devir de 16 milyon İstanbullunun şehri yönettiği devir. Bizi izlemeye devam etsin."

Kaynak: Gerçek Gündem