AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'tan çakarlı ve sirenli araçlarla şehir turu

AKP'nin Ankara için aday gösterdiği Turgut Altınok, Polatlı ilçesindeki gezisini çakar ve sirenli araçlar eşliğinde gerçekleştirdi.

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AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) Adayı Turgut Altınok’un, Polatlı ilçesindeki gezisine katılan konvoyda yer alan araçların büyük çoğunluğunda çakar ve siren tertibatının bulunması dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, 20 Ocak’ta Polatlı ilçesine gitti ve düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. Turgut Altınok'un gelişinin anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenlerini de açarak ilçede dolaştı.

Trafik mevzuatına göre sadece emniyet sivil koruma araçları, halen TBMM üyesi olan aktif milletvekilleri çakar ve sirenleri kullanabiliyor.

Kaynak: ANKA

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