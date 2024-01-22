CHP’li Tanal, GATA’nın yeniden açılması için Meclis'e kanun teklifi sundu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kapatılıp Sağlık Bakanlığı’na devredilen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) yeniden kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilmiş olan askeri kurum ve kuruluşların Milli Savunma Bakanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne devredilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Tanal’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, Askeri Tıp Akademisinin, kökü Osmanlı Devleti’ne dayanan, 130 yıllık bir geçmişe, hafızaya ve bilgi birikimine sahip askeri bir kültür olduğuna dikkat çekildi.

Sivil tabiplikten farklı olarak, askeri tıbbiyenin özel bir eğitim ve pratik gerektirdiğinin kabul edilme gerektiğinin vurgulandığı gerekçede, “Barış şartlarında sosyal dengeyle uyumlu biçimde askeri personellerin sağlık sorunlarını tedavi eden hastaneler, sefer durumunda yani savaş şartlarında katılacakları cephe ya da savaş bölgesi belirlenmiş olarak ve askeri tıbbiyenin gerekli kıldığı malzemeleri bulundurmaktadır. Her hastane, aynı zamanda seferde oluşturulacak yaralı ve hasta tahliye zincirinde belirlenmiş görevlerine adapte olmakta ve organizasyon eksiklikleri nedeniyle ortaya çıkması muhtemel riskleri ortadan kaldırmaktadır. Öte yandan, hasta ve yaralı sevkinde kullanılan hava ambulans uçakları, helikopterleri de görevlendirilmekte ve ordu ihtiyacına uygun ilaçlar kullanılmakta olduğundan asker hastanelerinin ayrı bir ihtisas kolu altında devam ettirilmesi gerekmektedir” bilgisi aktarıldı.

ASKERİ HASTANELER, SİVİL HASTANELERDEN FARKLI

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, diğer bir hususun ise askeri hastaneler ile sivil hastanelerin işleyiş, organizasyon, personel gibi birçok alanda farklılık barındırması olduğu belirtilerek, “Örnek vermek gerekirse; güvenlik anlamında askeri disiplin içerisinde yetişen personeller daha bilinçli olup askeri alana özgü eğitimler ve yeterliliklerle donatılmışlardır. Çevresel tehditleri tanıma ve bertaraf etme konularında özel eğitimler almışlardır. Asker hastanelerinde bulundurulan özel fiziki imkanlar, doktorların harp yaralarında uzmanlaşmış olması, savaşın getirdiği olumsuz psikolojik etkilerin doktor tarafından tanınması ve buna uygun yaklaşım sergilenmesi gibi etkenler de Askeri tıp ihtisasına sahip personel ve askeri ihtiyaca uygun donatılmış hastanelere ne denli ihtiyacımızın olduğunu göstermektedir” değerlendirmesi yapıldı.

GATA YENİDEN KURULMALI

GATA’nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından kapatıldığının hatırlatıldığı gerekçede, şöyle devam edildi:

“Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), ülkenin en eski, köklü ve itibarlı kurumlarından birisi iken 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi neticesinde kapatılmış ve Sağlık Komutanlığı lağvedilmiştir. NATO üyesi ülkelerin hemen hemen hepsinde askeri hastane mevcuttur. Türk ordusu, dünyanın en büyük ordularından birisi ve NATO üyesiyken askeri hastanelerin tasfiye edilmesi, büyük bir yanlıştır. Askerlik görevi sırasında yaşanabilecek kendine has birçok tıbbi durumun tedavisi için gerekli olan ihtisaslaşmanın ve yaklaşımın benimsendiği bu hastaneler, cephede canı pahasına savaşan askerimizin güvencesidir. GATA’nın kapatılması sonrasında, Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen sivil doktorlar aracılığıyla, askeri sağlık personeli ihtiyacını karşılanmaya çalışılmaktadır. Harp eğitimi almamış sivil doktorlar, sınır ötesi operasyonlarda hayati risk endişesi altında görev icra etmektedir. Bu yanlıştan derhal dönülmesi ve ülkenin güzide kurumu GATA’nın yeniden kurulması gerekmektedir. Bu nedenle, işbu kanun teklifinin sunulması zorunluluğu doğmuştur.”



TANAL, SAĞLIK BAKANI KOCA’YA SORDU

Diğer yandan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, askeri hastanelerin kapatılması ve operasyondaki askerlerin doktor ihtiyacıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Bakan Koca’dan şu soruları yanıtlamasını talep etti:

Askeri hastanelerin kapatıldığı tarihten bu yana, Millî Savunma Bakanlığı ile Bakanlığınız arasında tabip subay görevlendirmek amacıyla kaç protokol imzalanmıştır? İmzalanan protokoller neticesinde görevlendirilen sivil hekim sayısı kaçtır? Bu hekimlerden kaç tanesi yaralanmış veya şehit düşmüştür? Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışı karakolları, tabur ve birliklerinde yaşanabilecek yaralanmalara karşı ilk müdahaleyi yapmak üzere görevlendirilen doktorlar, hangi kriterlere göre seçilmektedir? Seçilen doktorlara herhangi bir savaş doktorluğu eğitimi verilmekte midir? Şayet eğitim verilmekte ise bu eğitimin süresi ve kapsamı nedir? Bu görevlendirmelerin önceki gece doktora kısa mesaj veya WhatsApp mesajı yoluyla tebliğ edildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Görevlendirme kararları kim tarafından alınmaktadır? Görevlendirilen doktorların bu operasyona katılmak yönündeki rızası alınmakta mıdır? Görevlendirmelere uymayan doktorlar hakkında nasıl bir işlem tesis edilmektedir? Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışı karakolları, tabur ve birliklerinde yaşanabilecek yaralanmalara karşı ilk müdahaleyi yapmak üzere görevlendirilen doktorlar tarafından Bakanlığınıza ulaşan şikâyet mevcut mudur? Mevcut ise bu şikayetlerin giderilmesi amacıyla tesis edilen işlemler nedir? Doktorların, sınıra yakın kamplara gönderildiklerini, bu kamplarda gönderilecekleri yerlerin belirlenmesi için bekletildikleri ve sınır kamplarına nakledildikleri araçların üzerinde herhangi bir şekilde evrensel tıp ambleminin yer almadığı yönündeki iddialar doğru mudur?

Kaynak: Gerçek Gündem