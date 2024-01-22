Sezai Temelli'den Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı hakkına açıklama: Bizim için sevindirici bir durum

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı hakkında, "Başak Hanımın başvurması bizim için sevindirici bir durum" dedi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te gündemi değerlendirdi.

Sezai Temelli, bir süredir konuşulan, Kobâne Davası tutsağı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Temelli şunları söyledi:

“Bölgede ön seçim yaptık, batıda da aday havuzu oluşuyor. Komisyonumuz bütün aday başvurularını alacak ve hem merkezi hem yerel komisyonumuzda hem de MYK ve PM’mizde değerlendirmeler olacak. Tabii ki Başak Hanımın başvurması bizim için sevindirici bir durum. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz ama değerlendirmeyi komisyonumuz ve MYK’mız yapacaktır.”

'GÜÇ BİRLİĞİ İLE KAZANABİLECEĞİMİZ YERLER ÜZERİNDEN BİR ORTAKLAŞMA NEDEN OLMASIN'

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği konusunda sorulan soruya ise Temelli, ayrıca şunları söyledi:

“Bütün ihtimalleri komisyonumuz değerlendiriyor. Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan bu konuda açıklama yaptı. Güç birliği ile kazanabileceğimiz yerler üzerinden bir yoğunlaşma olacaktır. Komisyon çalışmalarımız sonucunda bunlar belirlenince kamuoyuna açıklanacak. Oradaki esas belirleyici durum Eş Genel Başkanımızın açıkladığı kriterdir. Güç birliği ile kazanabileceğimiz yerler üzerinden bir ortaklaşma neden olmasın.”

Kaynak: ANKA

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