DEM Parti "İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddiası: Teklif gelirse değerlendiririz

Genel seçim döneminde partisinden istifa eden Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmeye başladı. Demirtaş, adaylık iddiası için "Gelirse, değerlendiririz" dedi.

Son Güncelleme:
DEM Parti "İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddiası: Teklif gelirse değerlendiririz

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermeyi planladığı iddia edildi.

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'ın aktardığına göre Demirtaş, DEM Parti'den adaylık için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” diye konuştu.

2019 yerel seçimlerinde o dönem adı HDP olan DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı vermişti.

Etiketler
Başak Demirtaş HDP
Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Karadeniz ezgili seçim şarkısı: Ula, tam yol ileri İmamoğlu'ndan Karadeniz ezgili seçim şarkısı: Ula, tam yol ileri
Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a rest: Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin "Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin"
Gri pasaportla yurt dışına insan kaçıran AKP'li başkan yeniden aday oldu Gri pasaportla yurt dışına insan kaçıran başkan yeniden aday oldu
Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı Final yapacak denen ATV dizisi reytingleri patlattı! Yükselişi şaşırttı
Cumhur İttifakı'ndaki örtülü güç mücadelesi: 'Küçük krizler büyük bir savaşa dönüşebilir, MHP'ye yakın kadroların elleri hiç de zayıf olmaz' 'Büyük bir savaşa dönüşebilir, MHP'ye yakın kadroların elleri hiç de zayıf olmaz'
ÇOK OKUNANLAR
Tarih de verdi: 'Emekli maaşlarına ek zam yolda' 'Emekli maaşlarına ek zam yolda'
Cepleri dolacak: Şubat ayı bitmeden parayı bulacak 5 burç açıklandı Şubat ayı bitmeden parayı bulacak 5 burç açıklandı
Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu 'Yaşayan Nostradamus'un 2024 yılı kehanetleri gündem oldu
Prof. Özgür Demirtaş dört senaryoyu da yorumladı: Merkez Bankası krizinde tarafını seçti Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası krizinde tarafını seçti