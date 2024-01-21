DEM Parti "İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddiası: Teklif gelirse değerlendiririz

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermeyi planladığı iddia edildi.

Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'ın aktardığına göre Demirtaş, DEM Parti'den adaylık için herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” diye konuştu.

2019 yerel seçimlerinde o dönem adı HDP olan DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı vermişti.