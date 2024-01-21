Gri pasaportla yurt dışına insan kaçıran AKP'li başkan yeniden aday oldu

Yurt dışına belediye gezisi adı altında gönderdiği yirmi kişiden on yedisinin Almanya’ya iltica ettiği AKP'li Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma haberlerine konu olan Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı SabahaElazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya tekrar başkanlığa adaylığını koydu.

Gri pasaportla yurt dışına insan kaçıran AKP'li başkan yeniden aday oldu

Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma haberlerine konu olan AKP'li Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, partisi tarafından tekrar başkan adayı gösterildi.

AKP tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar belediye başkan adayı gösterilen Sabahattin Kaya gri pasaport çıkarttığı kişileri Almanya’nın Bremen şehrine belediye gezisi adı altında göndermişti.

Elazığ Akçakiraz Belediyesinin 1 Kasım 2019 yılında Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir protokol imzaladığı ve gri pasaport çıkarttığı kişileri Almanya’ya gönderdiği ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkmasından sonra belediye başkanı gidenlerin geri gelmediğini kabul etmiş ancak sadece yirmi kişiyi gönderdiklerini bu kişilerden sadece üçünün geri döndüğünü kabul etmişti.

Olaydan sonra İçişleri Bakanlığı belediye hakkında soruşturma açmıştı. Belediye Başkanı Sabahattin Kaya olayın ardından kendisini şu sözlerle savunmuştu:

“Vatandaş işsiz güçsüz… Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Annesini babasını rahatlatıyor. Bir şeyin kârı zararından fazlaysa doğrudur, helaldir, hoştur. O mantıkla baktım.”

YENİDEN ADAY OLDU

Kamuoyunda oldukça ses getiren olayın ardından 2024 yerel seçimlerinde mevcut başkanın yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Açıklanan AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayları arasında ismi geçen Sabahattin Kara AKP Genel merkezi tarafından yeniden Akçakiraz Belediye başkan adayı olarak seçim yarışında yer aldı.

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