Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a rest: Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarını başlatan Yavaş, Keçiören seçim bürosu açılışında, "Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin" dedi.

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Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a rest: Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkan Adayı ve mevcut başkan Mansur Yavaş, partisinin Ankara'daki seçim yarışı için startını verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına başlayan Yavaş, ilk seçim bürosunu Keçiören'de açtı.

Açılış konuşmasında milliyetçi olduğunu altını çizen Yavaş, "Doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz bunu herkes bilsin. Kaldırılan T.C. tabelalarını geldiğimiz hafta yerine çaktık" dedi.

Mansur Yavaş, dürüst belediyecilik yaptıklarını vurgulayarak, "Çalıyorlar ama çalışıyorlar" kavramını tümüyle ortadan kaldırdık. Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.

'BENİMLE EL ELE TUTUŞACAK BİR ADAYI SEÇME ZAMANIMIZ GELDİ'

AKP'nin geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı olarak açıkladığı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında konuşan Yavaş, son olarak şunları söyledi:

"Keçiören Belediyesi büyükşehirle yıllardır kavgalı oldu. Umduk ki bu dönem öyle bir şey olmaz, elimizden tutarlar ama tüm yaklaşımlarımıza rağmen bu olmadı. Yakında Keçiören adayımızı açıklayacağız, benimle el ele tutuşacak bir adayı seçme zamanımız geldi."

Kaynak: Gerçek Gündem

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