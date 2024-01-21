İmamoğlu'ndan Karadeniz ezgili seçim şarkısı: Ula, tam yol ileri

İBB'ye yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu'nun Karedeniz ezgilerinin ön planda olduğu yeni seçim şarkısı İstanbullularla paylaşıldı.

İmamoğlu'ndan Karadeniz ezgili seçim şarkısı: Ula, tam yol ileri

Yerel seçimler yaklaşırken adaylar adaylar çalışmalarına hız kazandırıyor.

CHP'den yeniden adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Karedeniz ezgilerinin ön planda olduğu yeni seçim şarkısı İstanbullularla paylaşıldı. Trabzonlu olduğu bilinen İmamoğlu'nun seçim şarkısı dikkati çekti.

İBB Haber Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda "Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısını İhsan Eş seslendirdi" notu düşüldü. Şarkının adı ise "Ula tam yol ileri" oldu.

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