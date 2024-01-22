Hopa'da aynı isimdeki iki aday yarışacak

Artvin'in Hopa ilçesinde, 2024 yerel seçimlerinde AKP ve CHP, aynı ismi taşıyan iki kişiyi belediye başkan adayı gösterdi.

Hopa'da aynı isimdeki iki aday yarışacak

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala partilerin hazırlıkları hız kazanırken; bir ilçede ilginç bir durum ortaya çıktı.

AKP VE CHP ADAYLARININ İSİMLERİ AYNI

Artvin'in Hopa ilçesinde 2024 yerel seçimlerine AKP ve CHP'nin aynı isimli adayı, Utku Cihan, her iki parti tarafından da aday gösterildi.

12 punto'da yer alan habere göre, bu durum seçim kampanyasının nasıl yapılacağı konusunda merak uyandırdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar farklı renkli afişler ve broşürler kullanılmasını önerdi.

Bu durumu espriyle karşılayanlar ise "Utku Cihan kazanacak" dedi.

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