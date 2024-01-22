Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oyu yüzde kaç? İşte ilk anket sonuçları...

2024 Yerel Seçimleri Türkiye siyasetinin önemli gündem maddelerinden biri olurken; belli kent ve ilçelerdeki aday kararları çok tartışıldı.

Bunlarda biri de Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu.

OY ORANI ŞAŞIRTTI

Hem eleştirilerin hem desteğin yoğun olduğu Maçoğlu'na ilişkin yapılan ilk anketin sonuçları açıklandı.

Artıbir Kamuoyu Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner TELE1’de Kadıköy’ün anket sonucunu açıkladı.

Kadıköy’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun aday olmasından sonra ben şahsi olarak merak ettim diyen Çalışkaner, "Adayları koyduk. Sayın Fatih Maçaoğlu’nu da koyduk, CHP’nin diğer adaylarını da koyduk. AK Parti’de de koyduğumuz bir ya da iki isim vardı çünkü net değil şu anda. Olabileceği spekülasyonu üzerinden koyduğumuz isimler vardı" diye konuştu.

"EN ÖNDE ÇIKAN İSİMLERDEN BİR TANESİ GÜRSEL TEKİN"

Çalışkaner, "Kadıköy’de en önde çıkan isimlerden bir tanesi Gürsel Tekin oldu. Bilinirliği Şerdil Odabaşı’ndan daha yüksek. Şerdil Odabaşı’nın bilinirliği yüzde 80’lerde. ‘Yolda gördüğünüzde tanır mısınız?’ dediğimizde yüzde 78 çıkıyor. Gürsel Tekin yüzde 90’a yaklaştı" ifadelerini kullandı.

"TEKİN YÜZDE 64 MAÇOĞLU YÜZDE 20"

"Enteresan olan Maçoğlu da fena oy almadı bizim yaptığımız araştırmada" diyen Çalışkaner konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüzde 20 civarında oy aldı. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? dediğimizde Gürsel Tekin yüzde 64 gibi bir oranda, Maçoğlu yüzde 20. Maçoğlu isminin halkta bir karşılığı var."

Çalışkaner ayrıca "AKP yüzde 10-12’lerde kalıyor" diye konuştu.