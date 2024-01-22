Kürt seçmen anketi: 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için izleyeceği yol haritası henüz netleşmiş değil. Ancak Rawest Araştırma'nın anketine katılan Kürt seçmenlerin yüzde 69.6'sı partinin megakentte aday çıkarması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yarışa girmesini istediği isim dikkati çekiyor.
Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u; Ankara'da ise Mansur Yavaş'a karşı Turgut Altınok'u sahaya sürdü.
İYİ Parti 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP'yle yollarını ayırırken, bu süreçte Kürt seçmen ve dolayısıyla DEM Parti yeniden 'belirleyici' bir konuma geldi.
Partinin İstanbul'da CHP'li İmamoğlu'na destek mi vereceği, yoksa kendi adaylarıyla mı seçime gireceği önemli bir tartışma konusu.
Tam da bu sırada Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkati çeken bir adım geldi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz."
Başak Demirtaş, DEM Parti tabanında temsil gücü yüksek bir isim olarak kabul ediliyor. Bazı yorumcular, Selahattin Demirtaş'ın eşi vasıtasıyla kendini de ortaya koyarak yeni bir siyasi yol deniyor olabileceğine dikkati çekiyorlar.
RAWEST ARAŞTIRMA'NIN ANKETİ NE DİYOR?
Bu noktada Rawest Araştırma'nın 9.12 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenle gerçekleştirdiği anket ilgi çekici bir hal alıyor.
'DEM PARTİ İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARMALI' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 69.6
1002 kişiyle CATİ yöntemi üzerinden gerçekleştirilen araştırmada ilk olarak "Sizce DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmalı mı?" sorusu yöneltiliyor.
Katılımcıların yüzde 69.6'sı buna "Evet" yanıtını veriyor. "Hayır" cevabının oranı yüzde 25.5, "Bilmiyorum / fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3.9.
Bağlantılı olarak devamında "Peki aday çıkarması durumunda DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna yanıt aranıyor. Buradaki cevaplar, şöyle sıralanıyor:
- Başak Demirtaş: Yüzde 34.3
- Sırrı Süreyya Önder: Yüzde 26.5
- Osman Baydemir: Yüzde 6.9
- Diğer: Yüzde 9.40
- Bilmiyorum / Fikrim yok: Yüzde 23