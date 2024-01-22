Kürt seçmen anketi: 'DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarmalı' diyenlerin favori ismi belli oldu

Partinin İstanbul'da CHP'li İmamoğlu'na destek mi vereceği, yoksa kendi adaylarıyla mı seçime gireceği önemli bir tartışma konusu.

Tam da bu sırada Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkati çeken bir adım geldi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz."