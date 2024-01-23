Pazarlık sürüyordu: AKP'nin Yeniden Refah'a ilk teklifi ortaya çıktı

AKP yönetimi, Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için kolları sıvadı. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'ye kaptırdığı büyükşehir belediyelerini geri almayı önceleyen iktidar partisi, bu kapsamda MHP ile yeniden iş birliği içerisinde hareket etme kararı aldı. Ancak bunun, parti için yeterli olmadığı düşünülüyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeler de önem arz ediyor. Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği partinin İstanbul'da oy oranının kimi kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 4-5'i bulduğu iddia ediliyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altunöz ile AKP'yle yürütülen ittifak görüşmelerini konuştu. Gazetecinin yönelttiği sorular ve siyasetçinin bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

■ AK Parti adaylarını açıkladı. AK Parti’den isteyeceğiniz yer kalmadı. Yanlış mı tahmin ediyorum?

Doğru. Zaten bizden ziyade onların ne teklif edeceği önemliydi.

■ Ne teklif ettiler?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de meclis üyelikleri. Biz de 'Meclis üyeliğiyle gelmeyin, kabul etmeyiz. Partimizin gücüne uygun teklif getirin ki görüşelim' dedik. Sonra görüşme trafiği kesildi.

■ En son ne zaman görüştünüz?

Geçen hafta pazartesi görüşülecekti, trafik kesildi. “Cumhurbaşkanıyla görüşüp döneceğiz” dediler. Orada kaldı. İstanbul’da şu, Ankara’da bu ilçe gibi bir talebimiz olmadı.

■ Sürpriz olur mu?

Çok da kolay olmaz. AK Parti bütün yerleri açıkladıktan sonra bize ne teklif edecek ki? Teklif edeceği bir şey kalmadı. AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını desteklediğimiz takdirde oyumuzun yüzde 30-35’i gidiyor. Ben destek veriyorum. Ee? Karşılığını almak isterim.

■ Diyelim, AK Parti karar değiştirmedi. İstanbul ve Ankara’yı CHP almasın diye aday çıkarmama gibi bir karar alır mısınız?

Almayız. Biz adayımızı çıkarırız. Cumhur İttifakı içinde biz yapmamız gerekeni fazlasıyla yaptık. Yerel seçimde beka meselesi de yok.

Dün AK Parti ile YRP sürpriz bir görüşme yaptı.

Altınözü yeniden aradım.

■ Nedir son durum?

Akşam görüşme yapılacak AK Parti ile. Bu yeni bir gelişme.

■ Nasıl yorumluyorsunuz?

Göreceğiz, bakalım ne diyorlar. İttifakla alakalı hevesimiz yok. İttifakın bize getirdiği bir şey yok.

■ Sözcünüz Suat Kılıç, 'İkinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istenmiyoruz' diyor. İmamoğlu’na İstanbul’u vermeme gibi bir prensiple mi hareket mi ediyorsunuz?

Öyle bir prensip olmaz. Biz adayımızla girip seçimi kazanmak istiyoruz. İmamoğlu da bizim rakibimiz.