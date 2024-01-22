Bir büyükşehir adayı daha belli oldu: Yeniden Refah AKP'nin kalesinde, eski AKP'li ismi aday gösterdi

Yeniden Refah Partisi, Bursa'da eski AKP'li Sedat Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak açıkladı.

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Bir büyükşehir adayı daha belli oldu: Yeniden Refah AKP'nin kalesinde, eski AKP'li ismi aday gösterdi

Yeniden Refah Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın aday gösterildi.

Partilerin yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları hız kazanırken, Yeniden Refah Partisi bir büyükşehir adayını daha açıkladı.

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Bugüne kadar 313 başkan adayını kamuoyuna duyuran Yeniden Refah, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski AKP’li bir ismi duyurdu.

YENİDEN REFAH'A KATILDI ADAY OLDU

AKP’de 5 yıl İl Başkanlığı yapan Sedat Yalçın, Yeniden Refah’a katıldı.

Yalçın’ın adaylığı da Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından açıklandı.

Yeniden Refah’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ak Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun” denildi.

Etiketler
Yeniden Refah Partisi AKP Fatih Erbakan Bursa 2024 Yerel Seçimleri
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