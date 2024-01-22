Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında, Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar çıktı

Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti hakkında açılan davada karar çıktı.

Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı.

Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş Ece Erken
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