CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu: İlçe adayları netleşti
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cemll Tugay oldu. Tugay'ın adaylığı Parti Meclisi'nde onaylandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplandı.
İZMİR ADAYI BELLİ OLDU
31 Mart Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin görüşüldüğü toplantıda belirlenen adaylar Parti Meclisi'nde görüşüldü.
Yapılan tartışmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.
İLÇELER DE DURUM NE?
İzmir'in ilçeleri için MYK'da belirlenip PM'nin onayına sunulan isimler ise şöyle:
Aliğa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Ekşi
Buca: Gökmen Duman
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünal
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
ÖZEL, TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürmüş, görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedilmişti.