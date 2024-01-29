CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu: İlçe adayları netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cemll Tugay oldu. Tugay'ın adaylığı Parti Meclisi'nde onaylandı.

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu: İlçe adayları netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Yerel Seçim gündemi ile toplandı.

İZMİR ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin görüşüldüğü toplantıda belirlenen adaylar Parti Meclisi'nde görüşüldü.

Yapılan tartışmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.

İLÇELER DE DURUM NE?

İzmir'in ilçeleri için MYK'da belirlenip PM'nin onayına sunulan isimler ise şöyle:

Aliğa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Ekşi

Buca: Gökmen Duman

Çeşme: Lal Denizli

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünal

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu: İlçe adayları netleşti - Resim : 1

ÖZEL, TUGAY İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında gerçekleşen görüşme iki saat sürmüş, görüşmede Özel’in adaylık konusunda Tugay’a teklif götürdüğü belirtilirken saat 15.00’te başlayan MYK’nin ardından saat 18.00’de başlaması planlanan PM Toplantısı’na Cemil Tugay’ın isminin sunulacağı kaydedilmişti.

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