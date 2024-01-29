Eski yardımcısı Ece Güner'in bu sözleri Meral Akşener'i kızdıracak! 'Kurum'u seçtirmeye yarayacaktır'

İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararının ardından partisinden istifa eden Ece Güner, yaptığı yeni açıklamada "İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır" dedi.

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Eski yardımcısı Ece Güner'in bu sözleri Meral Akşener'i kızdıracak! 'Kurum'u seçtirmeye yarayacaktır'

İYİ Parti’de Toplumsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’yken görevinden ve partisinden istifa eden Ece Güner, yeni bir açıklama yaptı.

Güner partisinden, 81 ilde aday çıkarma kararı alınmasının ardından istifa etmişti.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı 3 maddelik paylaşımda, “Her seçmenin kararına sonsuz saygım var” diyerek şunları sıraladı:

1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.

2-Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor.

3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.

GÜNER İMAMOĞLU’NA DESTEK AÇIKLAMASIYLA İSTİFA ETMİŞTİ

Güner, İYİ Parti’nin 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı almasının ardından partisinden istifa etmiş ve İmamoğlu’na destek açıklaması yapmıştı.

Güner istifa açıklamasında, “Oyları bölersek AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçektir. Bu yüzden vicdani kanaatim şöyledir: Kazanabilecek tek aday (ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı) olduğu için, hepimiz -tek bir oy bile fire vermeden- Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz” demişti.

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi.

Etiketler
Ece Güner Meral Akşener istifa İYİ Parti Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Buğra Kavuncu
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