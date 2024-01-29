İYİ Partili 250 kişi CHP'ye katıldı

Uşak’ta İYİ Parti’den istifa eden 250 kişi CHP’ye üye oldu.

İYİ Partili 250 kişi CHP'ye katıldı

Uşak’ta İYİ Parti’den istifa eden yaklaşık 250 kişi, düzenlenen törenle CHP’ye katıldı.

BirGün’de yer alan habere göre, törende sembolik olarak İYİ Parti Belediye Meclisi Adayı Dr. Mehmet Akif Şanlı, İyi Parti Uşak Milletvekili Adayı Tolga Pirinçci, İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı Evren Duygu’ya CHP rozetleri takıldı.

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, “31 Mart’ta bu önemli sınavdan başarıyla çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ederim” diye konuştu.

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