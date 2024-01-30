Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!

Turan, şu ifadeleri kullandı;

"O veya diğer partiler hangisi olursa olsun 14 Mayıs öncesinde düşülen hataya düşmemesi gerekir diye düşünmekteyim. Siz beğenin ya da beğenmeyenin her partinin seçime kendi girme hakkı, kendi karar verme hakkı vardır. DEM de bu anlamda gündeme gelebilir.