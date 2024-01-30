Canlı yayında son oy oranlarını açıkladı: Seçime iki ay kala iki parti yükselişe geçti!
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler anket şirketlerini de harekete geçirdi. Sözcü TV canlı yayınına katılan Sosyolog Semih Turan, canlı yayında son oy oranlarını paylaştı.
Yerel seçimlere iki ay gibi bir süre kaldı. Partilerin belediye başkan adayları da büyük ölçüde netleşmiş oldu. Aday gösterilen isimler yavaş yavaş sahalara inerken, seçim çalışmalarına da giderek hız verdi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iktidar kanadı birçok şehirde yine ortak adayla girmeye hazırlanırken, muhalefet cephesi ise bölünmüş durumda. Özellikle İstanbul'da 8 adaylı bir yarışın gerçekleşmesi gündeme geldi.
Başta İstanbul olmak üzere anketlerde hangi partilerin, adayların önde olduğu merak edilirken; Araştırmacı-Sosylog Semih Turan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Araştırmacı-Sosyolog Semih Turan, iki partinin oylarında ciddi oranda arttığını aktardı.
ZAFER PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
"Şu anda bizim yaptığımız bütün ölçümlerde yükselen iki parti görmekteyiz. Diğer partilerde oy düşüşleri var ya da stabiller" diyen Turan, yükselişteki iki partinin Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade etti.
"OY ORANLARINDA ANLAMLI ARTIŞ SÖZ KONUSU OLDU"
İki partinin de oy oranlarının arttığının altını çizen Turan "Oy oranlarında anlamlı bir atış söz konusu" diye konuştu.
MUHALEFETE '14 MAYIS' UYARISI
Memleket Partisi'nde ise o ivmenin olmadığını belirten Turan, muhalefet cephesine '14 Mayıs' uyarısı yaptı.
Turan, şu ifadeleri kullandı;
"O veya diğer partiler hangisi olursa olsun 14 Mayıs öncesinde düşülen hataya düşmemesi gerekir diye düşünmekteyim. Siz beğenin ya da beğenmeyenin her partinin seçime kendi girme hakkı, kendi karar verme hakkı vardır. DEM de bu anlamda gündeme gelebilir.
14 Mayıs'ta linçe gidecek kadar ağır eleştiriler gerçekleşmişti. Bunun üzerinde çok dillendirmemek, konuşmamak gerekli. Öyle olduğu zaman bu kitleyi de kaybediyorsunuz."