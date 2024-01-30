Aydın’da sulama kanalında ceset bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.

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Aydın’da sulama kanalında ceset bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu ve Serçeköy arasındaki sulama kanalı içerisinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Suyun içinde bulunan erkek cesedi ile ilgili bölgede cumhuriyet savcısının incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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