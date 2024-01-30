İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 67.38 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

İSTANBUL BARAJLARI GENEL DOLULUK ORANLARI

Elmalı % 88,62

Ömerli % 83,88

Darlık % 82,15

Alibeyköy % 70,87

Istrancalar % 61,87

Büyükçekmece % 55,87

Terkos % 53,86

Kazandere % 59,56

Sazlıdere % 46,18

Papuçdere % 34,49