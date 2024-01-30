CHP listelerinden Meclis'e girmişti: İBB adayı olmaya karar verdi!

2019 yılında ittifak yapılarak girilen yerel seçimler, 2024 yılında çok farklı bir boyuta ulaştı. Her partinin kendi adayıyla girmeye karar verdiği yerel seçimlerde kilit şehirlerden biri olan İstanbul'da, mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak; AKP Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterirken, Memleket Partisi için de Mehmet Sevigen ismi öne çıktı.

Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi. Gazeteci İstmail Saymaz, Sözcü TV'deki canlı yayında İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un İstanbul'dan aday olacağını söyledi.

Saymaz, "Cemal Enginyurt'la konuştum. 'İstanbul'dan aday olacağım' dedi. Kendisine tavsiye etmediğimi söyledim. Çünkü o da CHP listesinden İstanbul milletvekili seçilmiş bir isim" dedi.

ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cemal Enginyurt, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi" diye konuşmuştu.