Bahçeli: DEM'lenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Toplumsal huzurumuzu bozmak, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla fitne saçan düşmanlar hiç durmuyor, hain emellerinden hiç vazgeçmiyor. Bilhassa 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere karşı uyanık olmalıyız. Milli birlik ve dirliğini kundaklamayı hedefleyen iç ve dış husumet cephesine fırsat veremeyiz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak, ekonomik standartlarını yükseltmek devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin müşterek sorumluluğuna emanettir. Türkiye'nin istikbalini asimetrik talimatlara bel bağlamış casus ve cinayet örgütleri değil bizzat Cumhur'un aziz varlığı tayin edecektir." ifadeleriyle konuşmasına başlayan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim tek düşüncemiz Türk milleti ve Türkiye'dir. Yalanların maskesini yıkmak, yozlaşmanın hesabını sormak, iftiraların ayağını kaldırmak dava ve siyaset politikamızdır. Sömürgeleşen muhalefeti cesaretle tenkit etmek temel görevimizdir. Karanlıktan karanlığa mekik dokuyan sözde aydınlar, özü başkalaşmış, öz değerleri lekelenmiş siyasetçileri ülkemizin gündeminden çıkarmak için elimizden gelen çabayla mükellefiz.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, memnuniyet ve mutluluğu tartışma kabul etmez yegane gayemizdir.

Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalıdır. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir.

"TÜRKİYE'DE SINIF AYRIMI YOKTUR, SEÇKİN BİR TABAKADAN SÖZ EDİLEMEZ"

Nihayet devir Türk devridir, inancımız, iddiamız, irademiz budur. Hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Millet olma hali bugüne kadar ulaşılmış en medeni beşeriyet özelliğidir. Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı veya kast sistemi yoktur. İmtiyazlı bir azınlıktan, seçkin bir zümrenin hakimiyetinden, hukuken ve siyaseten üstünlüğü olan seçkin bir tabakadan asla söz edilemez. Milletimizin her ferdi kanun önünde aynı haklara sahiptir.

MHP, 31 Mart'a canla, başla, heyecanla hazırlanmaktadır.

Mersin'e ambargo koyan bölücülere bundan sonra rahat yüzü yoktur. Allah'ın izni ve milletimizin iradesiyle 31 Mart'ta Mersin Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri Cumhur İttifakı'nın yönetimine geçecek, diğerleri sadece nal toplayacak, heba ettikleri yılların altında kalacaklardır.

Şehirlerimizi, ekmeğimizi, umutlarımızı, emeklerimizi, huzurumuzu büyüteceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik.

CHP VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Önümüze fitne bariyerleri dikenleri kırıp geçeceğiz, engelleri teker teker aşıp ilerleyeceğiz, vatana sahip çıkacağız, Türkiye'ye sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı olarak yürüyüşümüze hız vereceğiz. Birileri bölücüleri, teröristleri, yedi düveli yanına alsın, varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, varsın birileri utanmadan sıkılmadan parti parti dolaşsın hatta devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün, hiç fark etmeyecek. Hiçbir dert ve hiçbir sorun olamayacak. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Alayının hesabını demokrasinin imkanlarıyla göreceğiz.

CHP genel başkanının 'Türkiye İttifakı'nı telaffuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı şimdi de Türkiye İttifakı'nı mı kuracaklar? Zillet tutmadı çatı ismi olarak Türkiye ismini kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla DEM'lenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Azgın Türkiye muhalifleriyle Türkiye İttifakı oluşturma gayesi bu sefalet yuvalarının iflah olmaz perişanlığını teyit etmekle kalmamış, aciz ve acınası siyasetlerini de deşifre etmeyi sağlamıştır. Özgür Bey, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye İttifakı demeyi içinize sindireceksiniz? Henüz kendi aranızda katılaşmış itilafları ve katran gibi yüzeye çıkmış ikilikleri aşamamışken Türkiye İttifakı'nı seslendirmeniz kara mizah değilse nedir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye İttifakı'dır, neresi adamlık, neresi vefakarlık? Kürsüde gaza gelip kendini alkışlamayı bırak da yüreğin varsa bunu açıkla. PKK bu ittifakın neresinde, yanında mı yöresinde mi yedeğinde mi? DEM'cilere hayranlığın, devamlı savunman, el etek öpmen sırf ittifak için mi? Yoksa bilmediğimiz başka sakıncalı, sakat ilişkilerin de var mı? İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur. Bizden söylemesi. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, Allah'ın inayetiyle ihanetin kökünü kurutacak, bu kapsamda hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Bilinmelidir ki DEM'den medet umanların sonu, sandıkta hüsrandır. DEM'lenmiş CHP, açık ve gizli ortakları Türkiye'nin karşısında; biz yanındayız. DEM'lenmiş CHP, DEVA, Serok ve diğerleri, İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen'in, PKK'nın, firavunun, sömürgecilerin hizasındadır. MHP ve Cumhur İttifakı ise mazlumların, gariplerin, emeklilerin, çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren herkesin arkasındadır.

DAVUTOĞLU'NA 'BAŞBAKANLIK' YANITI

Senin özün de halin de kir tutmuş, temizlenmen için kanaatimce epey bir ekmek sarf etme zamanı ve harcamaya ihtiyacın var, parlamenter sistem hakimken cümle alem biliyordu ki eğer başbakanlık arzusuna kapılsaydım koşmama gerek olmazdı.

Bir günlük saltanat için binlerce yıllık milli mirası hiçbir çıkarcıya çiğnetmen, kaldı ki sen başbakanlık makamını terk etmedin, isabetli bir kararla kapının önüne tarihi bir tasarrufla bırakıldın! Anlaşılan hâlâ akıllanmamışsın.

"AKP İLE MHP ARASINDA ANLAŞMAZLIK" İDDİALARINA YANIT

Bir konuyu açıklığa kavuşturma ihtiyacı duyuyorum. Günlerdir muhalefet partileri ve kimi köşe yazarları Cumhur İttifakı'nda sorun yaşandığını, partiler arasında anlaşmazlıkların derinleştiğini iddia ediyorlar. Devamlı çalı gibi yoklayıp davulun kasnağından vuruyorlar. Gündeme yansıyan bazı meselelerle ilgili görüş ayrılıkları olduğunu söylüyorlar. Bu bayağı ezberleri devamlı tekrar eden kötürüm çevrelere ve köhne zihniyetlere diyorum ki Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak her kişinin harcı değildir, hele hele bozguncuların hiç değildir. AK Parti ile MHP arasında kurulan ahlaki, samimi ve milli bağı anlamlandırmak ve hak teslimi yapabilmek için öncelikle insaf, irade, vatan ve millet sevdasıyla yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARKASINDA ABD VARDIR"

İsveç’in NATO’ya katılımıyla birlikte 40 adet F16 uçağı ve 79 adet modernizasyon kitinin onay işlemi bir an evvel tamamlanmalı F35’ler için ödediğimiz para da iade edilmelidir. 16 Ocak 2024 tarihindeki grup konuşmamda kullandığım gibi Amerika vatandaşları ABD’ye sahip çıkmalıdır. ABD vatandaşları hem kendi hem de dünyanın geleceği açısından ülkelerini vicdani ve insanı bir çizgiye çekmelidir. Türkiye’yi bölmek ve parçalamak için sevk edilen bölücü terör örgütünün arkasında ABD vardır. ABD’nin kendi içindeki operasyon döneminin fitili tutuşmuştur. Şimdi ABD kendi içinde kaynamaktadır. Teksas merkezli krizin eyaletler arasındaki krizi keskinleştirmektedir. Bu dünya yapma etme bulma dünyasıdır.