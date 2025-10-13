Esir Takasını Gölgeleyen İsrail Saldırısı! Filistinlilere Hem Ses Bombası Hem Gazla Müdahale Ettiler

Hamas ve İsrailli esirlerinin takası sırasında İsrailli askerler, cezaevi yakınında esirleri bekleyen kalabalığa saldırdı. Kalabalığı “Sakın sevinç gösterisinde bulunmayın” diyerek uyaran askerler, Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı. Saldırıda bir genç yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinden teslim aldığını duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarılmıştı.

Esir Takasını Gölgeleyen İsrail Saldırısı! Filistinlilere Hem Ses Bombası Hem Gazla Müdahale Ettiler - Resim : 1
İsrail ordusu Kızılhaç heyetiyle buluştu

HAMAS ESİRLERİ SERBEST BIRAKTI

Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail'e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedilmişti.

İsrail ordusunun Kızılhaç'a teslim edilmesi beklenen diğer esirleri almak için hazırlandığı bildirilmişti.

Esir Takasını Gölgeleyen İsrail Saldırısı! Filistinlilere Hem Ses Bombası Hem Gazla Müdahale Ettiler - Resim : 2
Esirler sağlık kontrolünden geçirildi

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta 7 İsrailli esiri teslim etmiş, İsrail basını diğer serbest bırakma işleminin saat 10:00 dolaylarında gerçekleşeceğini belirtmişti.

İSRAİL ESİRLERİ BEKLEYELERE SALDIRDI

İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırıda bulundu.

Kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atılırken, saldırıda Filistinli bir gencin bacağından mermi ile vurularak yaralandığı belirtildi.

Esir Takasını Gölgeleyen İsrail Saldırısı! Filistinlilere Hem Ses Bombası Hem Gazla Müdahale Ettiler - Resim : 3
Filistinli bir genç bacağından mermi ile vuruldu

“SEVİNÇ GÖSTERİSİNDE BULUNMAYIN”

İsrail tarafından yapılan uyarıda "Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın" tehdidi yapıldı.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin üzerine ses bombaları attığı belirtilirken, Ofer Cezaevi’nin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.

Kaynak: AA

ÇOK OKUNANLAR
