Kuran Kursunda Korkunç İstismar! 4 Çocuk Dehşeti Anlattı, İmamın Cezası Belli Oldu

Diyarbakır’ın Çermik İlçesinde Muhammed Emin Er Erkek Yatılı Kuran kursunda misafir olarak kalan 40 yaşındaki imam hatip Ahmet Ü.’nün buradaki erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. İlçe Müftülüğü adli makamlara ihbarda bulundu. İmam hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Zincirleme şekilde 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından dava açıldı.

'İFTİRA' SAVUNMASI

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan imam çocukların kendisine iftira attığını öne sürdü. İmam Ahmet Ü., “Bir şebeke çocukları bana karşı kullanıp iftirada bulunuyor. Ben oradaki öğrencilere pratik olarak ders tekniklerini anlatmak için geçici kalıyordum” dedi.

DEHŞETE DÜŞÜREN İSTİSMAR

Sözcü'den Serdar Cebe'nin haberine göre, istismar mağduru S.A isimli çocuk, “Kursa geldikten sonra hafta sonu bizi markete götürüp ‘Ne istiyorsanız alın’ dedi. Geri döndüğümüzde uzun süre yanağımdan ve dudağımdan beni öptü. Sonrasında arka özel bölgeme dokundu. Yarı uyanık haldeyken bunları yapıyordu. Birkaç kez bana seslendi. Korkudan ses çıkarmayınca tekrar yanak ve dudaklarımdan öptü. Özel bölgeme dokunurken sertlik hissettim” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Mağdur S.A ise, imamın ders verirken masanın altından 3 dakika kadar bacaklarına elbiseleri üzerinden okşar şekilde dokunulduğunu, sandalyede otururken ayağa kalktığı sırada imamın ön özel bölgesiyle kendisinin arka özel bölgesine temas ettiğini söyledi.

Çocuklardan H.A da imamın omzuna ve göğsüne dokunduğunu, bazı günlerde sabah namazını kıldırırken kendisini yataktan kucağına alıp indirdiğini, bu dokunuşlarının kötü niyetli olduğunu anlattı. Çocukların aileleri de imamdan şikayetçi oldu.

Çocuk İzleme Merkezince tutulan raporda, çocukların ifadelerinin tutarlı, anlama ve kavrama yeteneğine sahip olduğu ifade edildi. Dinlenen 3 tanık da çocukları doğrulayan ifadeler verdi.

Mahkeme, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan 4 çocuğa karşı yatılı kuran kursunda ders verme bahanesiyle kalan imam hatip Ahmet Ü.’nün çocukların arka özel bölgelerine dokunduktan sonra pijama iplerini çözmeye çalıştığı, yanak ve dudaklarından öptüğünü, buna karşı çıkan ve korkarak lavaboya gitmek isteyen çocuklara engel olup, “Sonra gidersin” diyerek izin vermeyip hürriyetlerinden alıkoyduğuna dikkat çekti.

39 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme imamın, “Zincirleme biçimde cebir kullanarak cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediğini belirtti. Olayın yatılı kuran kursunda yaşanması ve eğitici-öğretici sıfatıyla istismarın gerçekleşmesi nedeniyle suç 'nitelikli' olarak değerlendirildi. Mahkeme sanığı her çocuğa karşı istismar suçundan ayrı ayrı olmak üzere toplam 39 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Sözcü